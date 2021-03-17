День высокой стоматологии проведет ведущий медуниверситет Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День высокой стоматологии проведет 2 апреля ведущий медицинский университет Беларуси. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

Международная научно-практическая конференция пройдет в формате видеоконференции. Ее участниками станут врачи-стоматологи, стоматологи-терапевты, детские стоматологи, стоматологи-ортопеды, стоматологи-хирурги и челюстно-лицевые хирурги.

Выступят эксперты из Беларуси и России. Будут представлены доклады, касающиеся современных принципов диагностики и лечения заболеваний зубов, возможности использования виртуальной и дополненной реальности в стоматологии. В связи с пандемией особый интерес будут представлять доклады, в которых эксперты расскажут об особенностях клинических проявлений COVID-19 в ротовой полости, а также индивидуальной гигиене в период пандемии. Отдельный блок посвящен детской стоматологии.

Организаторами конференции выступили 3-я кафедра терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета, кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО и Белорусское республиканское общественное объединение специалистов стоматологии.-0-