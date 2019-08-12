12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году День знаний в Беларуси пройдет 2 сентября, в понедельник. Речь об этом шла сегодня в правительстве на совещании, посвященном подготовке учреждений образования к началу нового учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, День знаний по традиции должен стать настоящим праздником для всех детей. Повышенное внимание нужно уделить подготовке к школе детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, подчеркнул он.

На совещании обсуждалось, как организована продажа школьной одежды и обуви, их ассортимент, цены и качество. "Важно обеспечить доступность и разнообразие, особенно в малых населенных пунктах", - сказал Игорь Петришенко. Он добавил, что за оставшееся до начала учебного года время нужно выйти на заданные параметры по обеспечению школьной одеждой. Импортная, высказал опасения вице-премьер, "не всегда соответствуют стандартам, которые необходимы для детей".

В учреждения образования на первое рабочее место в новом учебном году придут около 4,5 тыс. молодых педагогов. "Создание для них нормальных социально-бытовых условий, прикрепление опытных наставников, при необходимости оказание материальной помощи - залог их закрепления на рабочих местах", - считает Игорь Петришенко. По его словам, акцент необходимо сделать на решении жилищных вопросов.

Участники совещания обсудили оптимизацию учреждений образования. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов на более чем тысячу мест, восемь школ-новостроек на 7288 мест.

Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.).-0-