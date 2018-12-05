5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежное довольствие военнослужащих срочной службы возрастет более чем в два раза с 1 января. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
"В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 23 ноября 2018 года с 1 января 2019 года изменены размеры должностных окладов военнослужащих, проходящих срочную военную службу, и денежного вознаграждения за классную квалификацию указанной категории военнослужащих. В результате изменений денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы возрастет более чем в два раза", - говорится в сообщении.-0-
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