Денежные доходы населения за январь не индексируются - Минтруда

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси, установленные от бюджета прожиточного минимума, за январь этого года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2021 года к декабрю 2020-го составил 101,1%. Он не превысил 5%-ный порог к ноябрю 2020 года - месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума. Поэтому денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за январь этого года не подлежат.

Кроме того, поскольку с 1 января 2021 года пересмотрены размеры базовой ставки и базовой величины, то и денежные доходы, установленные от этих нормативов, за январь проиндексированы в виде единовременного пересмотра.

Также с 1 января 2021 года пересмотрена величина минимальной заработной платы - она установлена в размере Br400.

Индексации подлежат доходы физических лиц, выплачиваемые из бюджетных источников: зарплата и выплаты на основе среднего заработка; пособия по безработице; стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт; стипендии клиническим ординаторам; стипендии гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите гор-, райисполкома.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-