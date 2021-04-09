Денежные доходы населения за март не индексируются - Минтруда

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за март 2021 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за март текущего года к февралю составил 100,7%. Он не превысил 5%-ный порог к январю 2021 года - месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, к февралю 2021 года - месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума. Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за март не подлежат.

Кроме того, поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за минувший месяц также не подлежат.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 года в размере Br400, не индексируется.

Индексации подлежат доходы физических лиц, выплачиваемые из бюджетных источников: зарплата и выплаты на основе среднего заработка; пособия по безработице; стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт; стипендии клиническим ординаторам; стипендии гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите гор-, райисполкома.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-