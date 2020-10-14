Денежные переводы белорусов за рубеж в III квартале выросли на 22,7%

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусов за рубеж в третьем квартале 2020 года выросли на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Общая сумма переводов из Беларуси через международные системы денежных переводов в III квартале составила почти $61,45 млн в эквиваленте против $50,08 млн годом ранее.

В Беларусь из-за рубежа переведено $84,45 млн, что на 4,7% больше, чем в третьем квартале 2019 года, когда было отправлено почти $80,64 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $273,73 (в III квартале 2019 года - $283,05), из Беларуси - $440,67 (в III квартале 2019-го - $419,93).

Переводы через внутригосударственные системы составили Br40,39 тыс. (в III квартале прошлого года - Br704,7 тыс.). Средняя сумма одного перевода - Br267,27 против Br310,86 в аналогичном периоде 2019 года.-0-