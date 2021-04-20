Департамент МЧС: к инцидентам на аттракционах в основном приводят ошибки персонала

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основными причинами несчастных случаев и инцидентов на аттракционах становятся ошибки обслуживающего их персонала. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Петр Климко на пресс-конференции "Открытие паркового сезона - 2021. Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.
"Основные причины несчастных случаев - ошибки персонала. Недостаточно подготовлены, не умеют действовать в нештатных ситуациях. Поэтому подготовка дежурных по аттракционам - один из важных вопросов, на который следует обращать внимание владельцам таких объектов", - сказал Петр Климко.
Он добавил, что постоянные работники по обслуживанию аттракционов - редкость, т.к. это работа сезонная и низкооплачиваемая.
Всего департаменту поднадзорны 55 субъектов, которые эксплуатируют 245 аттракционов, в том числе 182 стационарных, 21 передвижной и 42 водных.
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