Департамент охраны МВД передал минской больнице 1 тыс. защитных костюмов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент охраны МВД передал минской больнице 1 тыс. экземпляров медицинских костюмов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Представители Департамента охраны, участвуя в акции "Милиция - врачам", передали Городской клинической больнице скорой медицинской помощи средства индивидуальной защиты - 1 тыс. экземпляров медицинских костюмов. Временно исполняющий обязанности по вакантной должности начальника Департамента охраны Виктор Кулевец отметил, что по долгу службы департамент обеспечивает охрану общественного порядка, в том числе и в учреждениях здравоохранения. "По зову сердца охрановцы поддержали тех, кто сейчас находится на передовой. Каждый понимает необходимость обеспечения безопасности медработников. МВД не осталось в стороне", - сказал он.

Заместитель главного врача по медицинской части Игорь Григорьев сказал, что для больницы такая помощь со стороны Департамента охраны и Министерства внутренних дел крайне важна. "Средства индивидуальной защиты очень востребованы в повседневной деятельности наших сотрудников в борьбе с вирусом", - отметил замглавного врача.

Акция МВД "Милиция - врачам" проходит на территории всей Беларуси. Ведомственные учреждения здравоохранения также не остались без внимания, им оказывается помощь в виде передачи добровольно собранных средств от сотрудников и гражданского персонала всех подразделений департамента.-0-