Департамент по авиации: "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов. Об этом заявили БЕЛТА в Департаменте по авиации в связи с подготовкой Евросоюзом 5-го пакета санкций против Беларуси, а также заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о причастности белорусского национального авиаперевозчика к организации нелегальной переправки мигрантов в страны ЕС.

Департамент по авиации считает такое решение абсолютно беспочвенным. "Как уверяет господин Боррель, он находится на связи с властями Ирака и пассажиры, прибывающие в Беларусь, "это не просто туристы, которые хотят посетить Минск, это люди, которых убедили, что они смогут попасть в ЕС через Литву, Латвию, Польшу". В связи с этим необходимо отметить, авиакомпания "Белавиа" никогда не выполняла полеты в Ирак, а Иракские авиалинии начали полеты в Беларусь в январе 2017 года. Граждане Ирака прибывали в нашу страну в составе организованных туристических групп, имели на руках туристическую визу и билеты туда-обратно. При этом пассажиры Иракских авиалиний в случае выявления нарушений не допускаются на территорию Беларуси. Для проверки самолет авиакомпании находится на стоянке в аэропорту 4 часа вместо обычного 1 часа", - рассказали в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов." И, несмотря на то, что Департамент по авиации и "Белавиа" получали множество запросов от авиационных администраций Ирака, Ирана, Сирии и Афганистана на открытие регулярных и чартерных рейсов, все они были отклонены белорусской стороной", - обратили внимание в организации.

Авиакомпания "Белавиа" выполняет полеты в страны Европейского союза более 25 лет, является членом IATA, хорошо известна и пользуется заслуженным уважением у авиационных властей государств ЕС, партнеров и пассажиров. "До настоящего времени авиакомпания содержит сеть представительств в странах ЕС, несмотря на серьезные проблемы с финансированием их деятельности. Также "Белавиа" получила много благодарностей от зарубежных государств за помощь их гражданам в возвращении домой в период локдауна в 2020 году. Вместе с тем в авиакомпанию напрямую не поступило ни единого запроса от представителей ЕС с требованиями предоставить информацию или прекратить выполнение полетов в определенные страны и/или перевозку граждан определенных государств на своих рейсах", - отметили в Департаменте по авиации.

Что касается вопроса, связанного с предлагаемым введением запрета для европейских компаний передачи в лизинг самолетов для "Белавиа", в ведомстве констатировали, что все соглашения на лизинг воздушных судов с компаниями ЕС, в том числе Ирландии, были подписаны задолго до возникновения миграционного кризиса. "Парк воздушных судов "Белавиа" был сформирован до 2020 года, в том числе и в отношении поставок новых воздушных судов в 2021 году, для выполнения запланированной полетной программы регулярных и чартерных рейсов исходя из прогнозируемого спроса. Авиакомпания не предпринимала никаких мер по аренде самолетов для перевозки нелегальных мигрантов", - сказали в департаменте.

Для решения миграционного вопроса ЕС может принять решение по утверждению перечня отдельных государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на рейсах авиакомпаний, выполняющих полеты в Беларусь. Департамент по авиации в свою очередь обязуется опубликовать данный перечень для публичного использования и реализовывать данное решение ЕС.-0-