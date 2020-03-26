Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении в ночь с 26 на 27 марта в 00.00. Директор Департамента по авиации Артем Сикорский в связи с этим провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта России Александром Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Во время разговора была выражена взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами. "Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Беларусью и Россией с учетом тесных взаимоотношений двух государств", - отметил Артем Сикорский.

Ранее Россия из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.

За это время белорусская сторона организовала четыре чартерных рейса авиакомпании "Белавиа" в московский аэропорт Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта перевезены 82 человека, 24 марта - более 70 человек. Сегодня ночью в Минск чартером "Белавиа" из Внуково прилетели еще 138 человек.

Департамент по авиации в связи с ситуацией по коронавирусу на постоянной основе проводит мониторинг авиационного сообщения и взаимодействует с авиационными администрациями других государств, Министерством иностранных дел и другими государственными органами. На данный момент возврат туристов из Египта осуществляется в соответствии с согласованным с авиационными властями графиком и планируется завершить до 27 марта. В настоящее время авиакомпания "Белавиа" вывезла уже более 7 тыс. туристов.

Департамент по авиации в своей деятельности придерживается рекомендаций Международной организации гражданской авиации, направленных на необходимость принятия мер по устойчивости воздушного сообщения между странами с сохранением наивысшего уровня безопасности. "Меры и действия должны основываться на научных данных и фактах, а также на тесном взаимном сотрудничестве", - отметили в Минтрансе.-0-