Департамент по авиации опубликовал руководство по предупреждению распространения COVID-19

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций опубликовал руководство по предупреждению и минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в гражданской авиации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на документ, размещенный на сайте ведомства.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, рекомендовано обеспечить все самолеты достаточным запасом одноразовых масок, дезинфицирующими салфетками, гелями и спреями для обработки рук. Авиационный персонал, работники аэропортов, персонал, занимающийся уборкой и дезинфекцией самолетов, должны выдерживать дистанцию, применять меры индивидуальной защиты.

Члены экипажей должны носить маски, находясь в кабине экипажа, в пассажирском салоне и в помещении для отдыха экипажа. Также им необходимо сократить частоту посещения кабины пилотов, для связи с пилотами использовать самолетно-переговорное устройство, а для оповещения пассажиров - самолетное громкоговорящее устройство.

Пассажирам во время полета рекомендуется использовать только одноразовую посуду для напитков и питания, выбирать упакованную пищу, не употреблять холодных блюд или холодного мяса, рыбы, дезинфицировать руки перед и после приема пищи.

Вся использованная одноразовая посуда, а также средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие салфетки необходимо собирать в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и размещать в хвостовой части самолета. По прибытии в аэропорт они должны дезинфицироваться и только после этого утилизироваться.

При выполнении международных рейсов последние три ряда кресел в пассажирском салоне остаются зарезервированными. Они могут быть использованы в случае возможных чрезвычайных ситуаций как зона карантина.

Профилактическая дезинфекция самолетов должна проводиться регулярно: не реже одного раза в неделю - для полетов низкого и среднего уровня риска, а для полетов с высоким уровнем риска - каждый раз после завершения полета.

Членам экипажа рекомендовано особое внимание уделять состоянию пассажиров, заходящих на борт самолета, наблюдать за проявлением у них симптомов острых респираторных заболеваний. При продолжительности полета более четырех часов члены кабинного экипажа должны измерять температуру у пассажиров не менее одного раза в течение всего полета.

Если у членов экипажа проявляются такие симптомы, как лихорадка, усталость и сухой кашель, они должны немедленно прекратить выполнение своих обязанностей, перейти в зону карантина пассажирского салона (на последних трех рядах мест с интервалом не менее двух рядов от других пассажиров) и находиться там до конца полета. После окончания рейса они направляются в медучреждение для дальнейшего обследования. Другим членам экипажа необходимо пройти карантин.

Что касается мер по предотвращению и контролю специальных чартерных рейсов в (из) регионов, пострадавших от пандемии (в которых зафиксировано более 5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией), то перед посадкой на борт специализированный персонал авиакомпании должен оценить состояние здоровья каждого пассажира путем температурного скрининга. Пассажиры обязаны носить средства индивидуальной защиты (респираторы, защитные маски) в течение всего путешествия.

Для недопущения перекрестного заражения пассажиров на борту зону пассажирской кабины следует разделить на четыре зоны - чистую, буферную, зону отдыха пассажиров и карантина. Каждая из них должна быть четко обозначена.

После приземления самолет паркуется на отдельной удаленной стоянке (не допускается стыковка к терминальному рукаву). Членам экипажа следует обеспечить выделенный проход, чтобы избежать смешанного потока с пассажирами.

Пассажиры должны покидать борт через выходы в хвостовой части самолета, экипаж - через выходы в носовой части.-0-