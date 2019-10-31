Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами "Белавиа"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций предлагает запустить лоукост-направление силами "Белавиа". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Артема Сикорского, вопрос наличия или прихода в Беларусь лоукост-компаний сейчас активно поднимается правительством. "Мы на это смотрим достаточно широко. В том числе способны предложить появление лоукост-маршрутов за счет авиакомпании "Белавиа", - сказал он. - Вы знаете, там уже есть лоукост-маршруты, эта маршрутная сеть может быть расширена. Но чтобы эта модель в Беларуси начала реализовываться и работать, необходимо принятие решений на уровне правительства".

Запустить лоукост-направление именно силами "Белавиа" в департаменте считают наиболее оптимальным вариантом, поскольку правильно поддерживать национального перевозчика и создавать условия, при которых он может по любым направлениям (как с национального аэропорта, так и с областных) организовать лоукост-маршруты и выполнять эти рейсы по действительно комфортным для пассажиров ценам, отметил директор департамента. К тому же, по его словам, "Белавиа" уже сейчас ушла от традиционной модели компании полного сервиса и внедряет современную, так называемую гибридную, бизнес-модель, чтобы оптимизировать стоимость билетов.

Для тех, кто любит сравнивать стоимость тарифов "Белавиа" с лоукост-компаниями, Артем Сикорский в очередной раз пояснил, что это не совсем корректно. "Билеты "Белавиа" стоят столько, сколько должны стоить, - подчеркнул он. - Почему-то никто не сравнивает их с ценами Lufthansa, Австрийских авиалиний, а именно лоукост-компаний. Это не совсем правильное сравнение".

К тому же и у лоукост-компаний не все билеты стоят 20 или 30 евро. "Да, есть и за 10 евро, но есть и дороже. Это авиационный принцип: кто последний - тот и платит. Чем ближе к дате вылета, тем выше будет подниматься стоимость билета. Это так называемая глубина продаж, - пояснил директор департамента. - Все эти элементы будут внедряться. Мы работаем на международной арене, с международными системами, у нас нет местечкового мышления. Мы понимаем, как делать этот бизнес и лоукост-направления. Нужна просто поддержка для создания условий для появления этих направлений", - резюмировал он.-0-