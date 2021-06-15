Департамент по гражданству и миграции МВД выдал выездные визы более 700 иностранцам

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 иностранцам оказана помощь в получении выездных виз. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Поскольку некоторые страны Европейского союза прекратили авиасообщение с Республикой Беларусь, у многих иностранцев, прибывших к нам по безвизу, возникли определенные сложности. Как пояснили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, в соответствии с указом Президента от 9 января 2017 года №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" возможность безвизового пребывания в нашей стране на срок не более 30 дней предусматривается для граждан 80 государств. Необходимое условие для этого - пересечение пункта пропуска государственной границы "Национальный аэропорт Минск" и возвращение на родину воздушным путем.

"Из-за невозможности вылета в установленном порядке в государства гражданской принадлежности иностранцев, прибывших к нам по упрощенному порядку въезда, МВД приняло решение о выдаче выездных виз Республики Беларусь в подразделениях по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел. Это сделано для того, чтобы помочь ставшим заложниками ситуации зарубежным гостям пересечь государственную границу наземным видом транспорта, - рассказали в МВД. - Только с 25 мая по 13 июня оказана помощь в оформлении свыше 700 таких документов: больше всего обращений от граждан Литвы (208), Польши (126), Германии (84), Латвии (56) и Италии (32)".

Сотрудники органов внутренних дел и впредь ориентированы на максимальное содействие всем иностранцам, которые оказались в подобной ситуации, подчеркнули в ДГиМ МВД.-0-