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Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $660 млн

Общество 22.04.2019 | 09:13
Фото из архива
Фото из архива
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодняшний день открыто более 66 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $660 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Многодетные семьи пользуются особой поддержкой государства, они в центре этой заботы. Поскольку вырастить троих и более детей - сложная и ответственная задача. И с 2015 года у нас действует масштабная программа долгосрочной поддержки многодетных - семейный капитал. Он назначается в виде единовременной выплаты в размере $10 тыс. при рождении (после 1 января 2015 года) третьего и последующих детей. За этот период открыто более 66 тыс. депозитных счетов на сумму свыше $660 млн. И мы видим, что программа оправдала ожидания: за 2015-2018 годы рост доли третьих детей в общем числе рождений составил 137% по сравнению с предыдущими 2011-2014 годами, когда семейный капитал не действовал", - рассказала Марина Артеменко.

Право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно по пяти направлениям: на улучшение жилищных условий, на услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери. Кроме того, можно использовать капитал досрочно на получение платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения по перечню и на условиях, утвержденных Минздравом.

Программа завершается 31 декабря 2019 года. Но эффективность этой меры поддержки многодетных стала поводом для рассмотрения возможности продления программы на новую пятилетку. Соответствующее поручение правительству дал во время Послания Президент Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко распорядился реформировать программу семейного капитала: пересмотреть сроки, по истечении которых семья сможет распоряжаться деньгами, а также расширить перечень нужд, на которые эти средства могут быть направлены.

Марина Артеменко отметила, что значительные инвестиции также направляются в поддержку строительства жилья для многодетных. Это самый актуальный вопрос для семей, что показывают и социологические исследования. Родители могут решиться на рождение очередного ребенка, когда решены жилищные проблемы. В этих целях государство предоставляет льготные кредиты, субсидии на погашение кредитов, выданных на общих основаниях. При воспитании троих детей субсидией погашается 95% от суммы основного долга по выданному кредиту, четверых и более - 100%.

Специалист привела и другие примеры поддержки многодетных семей. Семьям, в которых воспитывается тройня в возрасте до 3 лет, бесплатно предоставляют услуги няни по 40 часов в неделю, для двойни - 20 часов. Кроме того, действует система адресной социальной помощи, в том числе предоставление бесплатного питания детям в возрасте до 2 лет (для семей, воспитывающих двойню и тройню - без учета доходов), что очень востребовано. Также ежегодно предоставляется помощь к новому учебному году. Интересная мера действует в системе трудовых отношений. Родители, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в неделю, который оплачивается в размере среднего дневного заработка.

В целом, в Беларуси создана разветвленная система поддержки семей с детьми. Все ее виды направлены на удовлетворение главных нужд и потребностей семей: это государственные пособия, адресная социальная помощь, правовые гарантии в сфере трудового, пенсионного и налогового законодательства. "В первую очередь можно выделить систему государственных пособий, которая включает 11 видов. Самым значимым является пособие в связи с рождением ребенка. Оно составляет Br2169 при рождении первенца, Br3037 - при рождении второго и последующих детей. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которое назначается в равных размерах и застрахованным, и не застрахованным гражданам. Его размер увязан с величиной среднемесячной заработной платы по стране: по уходу за первым ребенком - Br362, за вторым и последующими - Br414. При выходе мамы на работу на условиях неполной занятости (не более половины нормы рабочего времени) пособие продолжают выплачивать в полном размере. Также есть пособие на детей от 3 до 18 лет, если в семье, кроме того, воспитывается ребенок в возрасте до 3 лет, размер которого составляет Br108", - сказала Марина Артеменко. -0-

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Теги
дети, семья, соцзащита, финансы
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