Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на начало мая открыто почти 68 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $680 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси выстроена система поддержки многодетных семей, в том числе это долгосрочные меры. "Одна из них - программа семейного капитала. На 1 мая в отделениях Беларусбанка открыто почти 68 тыс. лицевых депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались такой возможностью. На их счета зачислено почти $680 млн. Эта мера оказала влияние на поведение семей. Увеличилось число детей, рожденных третьими и последующими", - отметил Валерий Ковальков.

С 2015 года действует масштабная программа долгосрочной поддержки многодетных - семейный капитал. Он назначается в виде единовременной выплаты в размере $10 тыс. при рождении (после 1 января 2015 года) третьего и последующих детей. Программа завершается 31 декабря 2019 года, но эффективность этой меры стала поводом для продления программы на новую пятилетку. Соответствующее поручение правительству дал во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко распорядился реформировать программу семейного капитала: пересмотреть сроки, по истечении которых семья сможет распоряжаться деньгами, а также расширить перечень нужд, на которые эти средства могут быть направлены. Сейчас идет проработка соответствующих дополнений.

Пока что право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери. Кроме того, можно использовать капитал досрочно на получение платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения по перечню и на условиях, утвержденных Минздравом.

Одно из наиболее вероятных направлений, по которому семейный капитал могут разрешить "размораживать" досрочно, - строительство жилья. Это самый актуальный вопрос для семей, что показывают и социологические исследования.-0-