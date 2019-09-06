Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $729 млн

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 сентября открыто почти 73 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $729 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Программа семейного капитала является долгосрочной действенной мерой в системе государственной поддержки многодетных семей. На 1 сентября в отделениях Беларусбанка открыто 72 887 лицевых депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались такой возможностью. На их счета зачислено $728,87 млн. В том числе в январе-августе этого года открыто 10 018 счетов на общую сумму $100,18 млн", - уточнили в Минтруда.

Эта мера, как неоднократно отмечалось ранее, оказала влияние на поведение семей. Увеличилось число детей, рожденных третьими и последующими.

Программа действует с 2015 года. Семейный капитал назначается в виде единовременной выплаты в размере $10 тыс. при рождении (после 1 января 2015 года) третьего и последующих детей. В 2015 году было открыто 11 581 счет ($115,81 млн), в 2016-м - 18 982 ($189,82 млн), в 2017-м - 16 840 ($168,4 млн), в прошлом году - 15 466 ($154,66 млн).

Программа завершается 31 декабря 2019 года, но эффективность этой меры стала поводом для продления программы на новую пятилетку и разработки изменений в порядок использования средств семейного капитала. Одно из предложений - возможность досрочного использования денег на строительство жилья для многодетных.

Пока что право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери. Кроме того, можно использовать капитал досрочно на получение платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения по перечню и на условиях, утвержденных Минздравом.-0-