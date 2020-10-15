Депутат: акции протеста открывают двери в наши города для радикализма и экстремизма

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста открывают двери в наши города для радикализма и экстремизма. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Уткин.

"Сегодня белорусское общество должно заострить свое внимание на том, что этими акциями протеста мы открываем двери в наши города, в страну для радикализма и в дальнейшем - экстремизма на наших улицах. Для белорусского уклада исторически это не характерно, - сказал Виталий Уткин. - Молодые люди, которые сегодня выходят на акции протеста, наверное, плохо учили историю либо без уважения относятся к ценностям старшего поколения, которое ценой жизни отстояло мир для Беларуси. И сейчас нельзя допустить, чтобы мирную жизнь наших граждан разрушили руками этих деструктивных сил, которые якобы проповедуют добрые идеи".

По словам парламентария, акции протеста - это завуалированный радикализм и экстремизм. "И поэтому общество должно адекватно отвечать на действия этих сил. В первую очередь, они нарушают права человека - на отдых, спокойное передвижение по улице. Протестующие преграждают дорожное движение, не учитывая при этом права водителей. Это бесцеремонные и бескомпромиссные действия", - отметил он.

Виталий Уткин напомнил, что в Беларуси начали работу диалоговые площадки по обсуждению изменений в Конституцию, идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию. У каждого белоруса есть возможность высказать свои предложения и быть услышанным.-0-

Петрашова: самое важное сегодня - сохранение мира и порядка в нашей стране Парламентарий отметила, что вчерашний спокойный Минск теперь наблюдает не мирные митинги и дворовые праздники, а горящие покрышки, перекрытия дорог.