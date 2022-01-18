Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя, сообщил БЕЛТА член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин.

"Важно, что проходящие по всей стране диалоги по внесенным изменениям и дополнениям в Конституцию и другим вопросам жизни страны, действительно, открытые, живые, иногда даже немного эмоциональные. Иметь свою точку зрения может каждый, цивилизованно в рамках закона ее высказывая. Развернувшийся в обществе активный диалог как элемент обратной связи призван сделать наш Основной закон соответствующим велению времени на десятилетия вперед. Поэтому общественное обсуждение на данном этапе крайне важно и необходимо. Это элемент действительного народовластия, показатель истинной народной демократии и политической зрелости общества. Все точки зрения и позиции важны, будут учтены и озвучены на всех уровнях работы над изменениями Конституции. Важно заниматься не сиюминутным политиканством, а думать о Родине, будущем страны и ее устойчивом развитии. А значит, государство будет стабильным и процветающим, во имя каждого белоруса, каждого простого человека", - рассказал Игорь Хлобукин.

По его словам, "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" - эта крылатая фраза проходит через все новации, касающиеся повышения ответственности граждан перед обществом и государством.

"К сожалению, нашу страну вряд ли оставят в покое, и события в Казахстане тому яркий пример. Сегодня, опираясь на уроки прошлого и современный опыт, мы вносим изменения в Конституцию для того, чтобы усилить нашу обороноспособность, защитить общество от внутренних угроз и усилить социальную составляющую государства. Ведь опыт современности показывает, что только крепкая семья, забота государства о своих гражданах и устойчивость всех ветвей власти, наряду с системой сдержек и противовесов, общественного диалога и единения народа, поможет нам быть сильным государством Европы, выдержать все "штормы" и опасности, достойно передав независимую и суверенную Беларусь как сильное социальное государство для народа будущим поколениям. Уверен, что воли и силы духа у нас хватит", - отметил депутат.

Игорь Хлобукин подчеркнул, что быть причастным к конституционному реформированию, а главное, самим прямо вносить изменения и дополнения в Основной закон страны - это уникальная возможность лично выразить свои мысли относительно нашего будущего, закрепив их документально на многие десятилетия.

"Важно мнение каждого, каждый посыл, каждый вопрос. Это должно показать всему миру, что Беларусь - истинно народное, демографическое государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя. Мы должны продолжить обсуждение изменений, чтобы учесть весь спектр интересов общества. Это даст возможность внести ясность в сложные и непонятные вопросы и, в свою очередь, повысить уровень доверия населения, которое выразится в положительной оценке проведенной работы. Полученная в ходе масштабного общественного обсуждения информация станет основательным фундаментом для правильного выбора, который каждый из присутствующих выскажет на предстоящем референдуме. И этот первый исторический шаг навстречу новому будущему мы сделаем уже скоро, поддержав проект Конституции, проголосовав за наше национальное единство и будущее развитие страны", - констатировал парламентарий.-0-