Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 января 2022
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:42 Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку к 30-летию дипотношений Беларуси и Вьетнама Общество
10:41 Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес Президент
10:37 ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур Общество
10:35 Казахстанские суды после беспорядков рассмотрели более 8 тыс. административных дел В мире
10:33 Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022 Технологии
10:31 Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на СМИД в Душанбе Политика
10:30 Поврежденные кровли, фасады и разбитые окна: почти 130 домов пострадали в Могилеве из-за непогоды 14 января Регионы
10:27 Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра" Общество
10:25 В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте Происшествия
10:20 РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны Регионы
10:15 Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех Общество
10:13 Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко Президент
10:11 Полсотни ставных сетей изъяли инспекторы у жителя Ивацевичского района Происшествия
10:07 Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси Политика
10:02 Тимо Майер забросил пять шайб в матче НХЛ Спорт
10:00 Гомельчанин пятый раз сел за руль нетрезвым: он приговорен к году колонии с конфискацией мотоцикла Происшествия
09:47 Мурашко: вакцинация от ковида не несет негативных последствий для репродуктивной функции В мире
09:43 Гомельчанин перекрыл дорогу авто и распылил водителю в лицо газ Происшествия
09:34 Глава ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему В мире
09:26 Аравийская коалиция нанесла удар по Сане, погибли 23 человека В мире
09:24 Педиатр рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М" В мире
09:19 Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя Общество
09:17 Россиянин распространял психотропы в Минске Происшествия
09:05 Число задержанных в Алматы участников незаконных акций увеличилось до 2,7 тыс. В мире
09:00 Джазовые бестселлеры Гленна Миллера представят Гомельские городские оркестры 26 января Афиша
08:54 В Чаусах проходит областной этап кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек Спорт
08:47 Минчанин задержан за распространение наркотиков Происшествия
08:45 Правительство Казахстана поможет бизнесу, пострадавшему во время беспорядков В мире
08:40 Витебский облисполком включил акции 30 ОАО в предложение о продаже потенциальным инвесторам Экономика
08:35 Водитель микроавтобуса погиб в ДТП в Гомельской области Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
18 января 2022, 09:19

Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко
Сукало: ВНС может выступить своеобразным арбитром в случае возможных разногласий

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя, сообщил БЕЛТА член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин.

"Важно, что проходящие по всей стране диалоги по внесенным изменениям и дополнениям в Конституцию и другим вопросам жизни страны, действительно, открытые, живые, иногда даже немного эмоциональные. Иметь свою точку зрения может каждый, цивилизованно в рамках закона ее высказывая. Развернувшийся в обществе активный диалог как элемент обратной связи призван сделать наш Основной закон соответствующим велению времени на десятилетия вперед. Поэтому общественное обсуждение на данном этапе крайне важно и необходимо. Это элемент действительного народовластия, показатель истинной народной демократии и политической зрелости общества. Все точки зрения и позиции важны, будут учтены и озвучены на всех уровнях работы над изменениями Конституции. Важно заниматься не сиюминутным политиканством, а думать о Родине, будущем страны и ее устойчивом развитии. А значит, государство будет стабильным и процветающим, во имя каждого белоруса, каждого простого человека", - рассказал Игорь Хлобукин.

По его словам, "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" - эта крылатая фраза проходит через все новации, касающиеся повышения ответственности граждан перед обществом и государством.

"К сожалению, нашу страну вряд ли оставят в покое, и события в Казахстане тому яркий пример. Сегодня, опираясь на уроки прошлого и современный опыт, мы вносим изменения в Конституцию для того, чтобы усилить нашу обороноспособность, защитить общество от внутренних угроз и усилить социальную составляющую государства. Ведь опыт современности показывает, что только крепкая семья, забота государства о своих гражданах и устойчивость всех ветвей власти, наряду с системой сдержек и противовесов, общественного диалога и единения народа, поможет нам быть сильным государством Европы, выдержать все "штормы" и опасности, достойно передав независимую и суверенную Беларусь как сильное социальное государство для народа будущим поколениям. Уверен, что воли и силы духа у нас хватит", - отметил депутат.

Игорь Хлобукин подчеркнул, что быть причастным к конституционному реформированию, а главное, самим прямо вносить изменения и дополнения в Основной закон страны - это уникальная возможность лично выразить свои мысли относительно нашего будущего, закрепив их документально на многие десятилетия.

"Важно мнение каждого, каждый посыл, каждый вопрос. Это должно показать всему миру, что Беларусь - истинно народное, демографическое государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя. Мы должны продолжить обсуждение изменений, чтобы учесть весь спектр интересов общества. Это даст возможность внести ясность в сложные и непонятные вопросы и, в свою очередь, повысить уровень доверия населения, которое выразится в положительной оценке проведенной работы. Полученная в ходе масштабного общественного обсуждения информация станет основательным фундаментом для правильного выбора, который каждый из присутствующих выскажет на предстоящем референдуме. И этот первый исторический шаг навстречу новому будущему мы сделаем уже скоро, поддержав проект Конституции, проголосовав за наше национальное единство и будущее развитие страны", - констатировал парламентарий.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция мнения
Новости рубрики Общество
Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку к 30-летию дипотношений Беларуси и Вьетнама
Фото из архива ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур
Фото из архива Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра"
Алматы. Фото из архива Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех
Тамара Гвердцители. Фото из архива Народной артистке России Тамаре Гвердцители исполняется 60 лет
Картина дня: учения "Союзная решимость", состав олимпийской сборной и " Зямля пад белымi крыламi"
Главное
Фото из архива Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко
Военное учение Беларуси и России получило название "Союзная решимость-2022"
Кочанова поблагодарила БПЦ за активную работу над проектом Конституции
Патриотов воспитывает история. Директор музея ВОВ о народной памяти, дающей силы для новых свершений
Топ-новости
Картина дня: учения "Союзная решимость", состав олимпийской сборной и " Зямля пад белымi крыламi"
ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя
Генштаб: задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации
Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси
Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех
ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур
В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте
Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022
Белагропромбанк приглашает клиентов и партнеров к участию в республиканском кейс-чемпионате "АГРО 4.0"
РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны
Шевцов: беженцы на границе ни разу не проявили агрессии в сторону Красного Креста
Аналитик БИСИ: миротворцы ОДКБ стали фактором, приблизившим разрешение острой фазы в Казахстане
Сукало: ВНС обеспечивает незыблемость конституционного строя
Андрейченко: люди за сохранение белорусской модели государственности
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.