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29 ноября 2021, 21:56

Депутат: Беларусь предпринимает активные действия в решении ситуации на границе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предпринимает активные действия в решении ситуации на границе. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна предпринимает активные действия. Прозвучали конкретные предложения со стороны главы государства при посещении им ТЛЦ. Пока ответов на эти предложения и конкретных мер по урегулированию этого кризиса мы не видим со стороны коллективного Запада", - сказал Александр Маркевич.

По его словам, любой вопрос нужно решать за столом переговоров. Именно такой путь предлагает белорусская сторона. "Во-вторых, это активное подключение возможностей международных организаций, в том числе и возможностей ОДКБ. Мы видим, какую активную роль в этом играет Российская Федерация, другие члены ОДКБ", - отметил парламентарий.

Александр Маркевич подчеркнул, что угроз в мире не становится меньше. Более того, прогнозируется, что миграционные потоки усилятся. "Основная задача парламентариев - законотворческая деятельность, минимизация этих угроз и вызовов, согласованная позиция на всех международных площадках", - добавил он.

Сегодня депутат принял участие в совместном заседании совета и 14-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи. Среди прочего также рассмотрен вопрос об обстановке в зоне ответственности организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.-0-

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