Депутат: Беларусь в ситуации с беженцами делает все возможное

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ситуации с беженцами делает все возможное. Об этом сказала в эфире телеканала "Беларусь 1" член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Марина Шкроб, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь делает все возможное в этой ситуации. Но она не может сделать того основного, чего хотят эти люди. Они хотят в Германию. Каким образом мы можем их туда переместить? Только переговорами и с согласия официального Брюсселя", - сказала Марина Шкроб.

По ее словам, свой вклад в разрешение сложившейся ситуации должны внести и международные организации.

"Но их помощь должна быть прежде всего не в том, чтобы доставить медикаменты. Хотя, конечно, это не является лишним. Основная помощью, которую мы ждем от международных организаций, - это скорейшее решение вопроса о предоставлении гуманитарного коридора для того, чтобы эти люди могли попасть туда, куда они, собственно говоря, и стремятся", - добавила парламентарий.-0-