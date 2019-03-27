Депутат: белорусское законодательство - гендерно нейтральное

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское законодательство является гендерно нейтральным, что подтверждает и экспертиза Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ). Речь об этом шла сегодня в Минске на встрече женщин-парламентариев с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак рассказала о результатах гендерной экспертизы законодательства, которую проводил НЦЗПИ. "Она показала, что национальное законодательство в основном является гендерно нейтральным и не содержит норм, которые бы являлись дискриминационными по отношению к женщинам", - проинформировала депутат. В то же время при развитии отраслевого законодательства могут быть закреплены специальные дополнительные меры по обеспечению равенства мужчин и женщин, добавила парламентарий.

В стране реализуется уже пятый по счету Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства, нацеленный в том числе на внедрение механизмов соответствующего подхода в процесс разработки и реализации мер государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. План предусматривает проведение анализа актов законодательства на предмет необходимости закрепления в них предписаний о недопустимости дискриминации по любым признакам.

Начальник отдела демократического управления и гендерных вопросов БДИПЧ ОБСЕ Тиина Куккамаа-Бах во время встречи выразила надежду, что Беларусь и ОБСЕ продолжат плодотворное сотрудничество по теме обеспечения гендерного равенства. Она отметила важную роль женщин-парламентариев в этом вопросе. Во время встречи стороны обсудили передовые практики внедрения механизмов продвижения гендерного равенства и лидерства женщин, международные стандарты. Парламентарии представили опыт Беларуси, где проводится эффективная государственная политика, направленная на обеспечение гендерного равенства. В ее основе - общепризнанные международные нормы Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношение женщин, других международных документов. В то же время, как подчеркивалось во время встречи, в стране понимают: несмотря на значительный прогресс в этой сфере, работу нужно продолжать, в том числе совместно с зарубежными экспертами.

Беларусь входит в число 27 стран мира, которые достигли целевого показателя по участию женщин в процессе принятия решений. Треть от общей численности депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики составляют женщины. Среди госслужащих их более 65%, при этом больше половины занимают должности руководителей организаций, их заместителей. Продолжается совершенствование национального законодательства. Например, сократился список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых нельзя работать женщинам. Еще одним шагом, обеспечивающим гендерный паритет, стало введение в Беларуси отцовского отпуска, который мужчина может взять на срок до 14 дней в течение шести месяцев после прибавления в семье.-0-