Депутат: белорусы никогда не делили людей на своих и чужих

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы никогда не делили людей на своих и чужих, всегда готовы прийти всем на помощь. Об этом журналистам заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от стран Запада белорусы не бросили беженцев в беде, предоставив им кров и питание, стремясь оказать всю необходимую гуманитарную помощь. "Это подтверждение того, что у нас социально ориентированное государство, которое направлено на реальную поддержку любого гражданина", - сказала Оксана Гайдук.

По ее словам, белорусы не делят людей на своих и чужих. "Если человек попадает в трудную ситуацию - всегда готовы прийти на помощь", - отметила парламентарий.-0-