Депутат: белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам, заявила сегодня в эфире новостной программы "24 часа" на телеканале СТВ депутат Палаты представителей Марина Шкроб, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусы, которые понимают, что такое горе, нужда, собрались и помогли чем могли. Еще быстрее протянуло руку помощи наше государство, которое организовало им крышу над головой, бытовые условия. Две тысячи человек, которые находятся в транспортно-логистическом центре, - это огромное количество еды, воды. За этим всем нужно следить", - сказала Марина Шкроб.

Она отметила, что благодаря такой заботе положение беженцев в бытовом плане существенно улучшилось. "Есть тепло, вода, возможность получить медицинскую помощь, но ведь ситуация не перестала быть гуманитарной катастрофой. Представьте себе 2 тыс. человек, находящихся в неприспособленных для жизни условиях, среди которых женщины и дети. Но самое главное, чего мы до сих пор не можем добиться, в том числе от международных организаций, это решения главного вопроса - гуманитарного коридора, чтобы эти люди могли добраться туда, куда, собственно, они идут", - подчеркнула парламентарий.

Любой человек имеет право на достойную жизнь. Международные организации и созданы, чтобы помогать мигрантам, беженцам, людям, оказавшимся в реальной беде. "Последние полтора года страна живет в окружении двойных стандартов. Как в свое время говорил Ницше, "факты - ничто, главное - их интерпретация". Любой здравомыслящий человек понимает тупиковость ситуации. И чем дальше развивается этот миграционный конфликт на сопредельной с нами территории, тем более становится понятно, что речь, наверное, не в мигрантах. Просто идет гибридная война", - резюмировала депутат.-0-