Депутат бундестага: антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт, сообщает БЕЛТА.

"Если на это смотреть прагматически, даже с собственной политической доктрины, то, что мы делаем сейчас с Беларусью, нам невыгодно ни в каком случае. Мы одна цивилизация. У нас один генетический код. Но если мы дальше будем себя так вести, то наши братья, наши соседи будут работать с китайцами. Так что мы останемся никому не нужной захудалой провинцией. Зачем вы это делаете? Кому от этого выгода?" - задался вопросом Вальдемар Гердт.

По его словам, антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС. "Выгода здесь нашим заокеанским друзьям, которым надо посеять очаги напряженности на европейском континенте. Я уверен, что у нашего нового канцлера не хватит рычагов влияния, чтобы сказать: "Слушайте, да оставьте вы эту страну в покое. Пусть развивается так, как она считает нужным". Мы зачем лезем туда опять? Нам нужны удобрения из Беларуси, нам нужен этот контакт, мы хотим торговать с ней. Почему мы не можем этого делать с нашим соседом? Только потому, что вы решили, что система, которая там, - хуже, чем та, которая у вас? Но посмотрите на свои выборы. Вы же опозорились на весь мир", - констатировал депутат бундестага.-0-