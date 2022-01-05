Депутат: быть ответственным за свое здоровье должно быть обязанностью каждого белоруса

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Быть ответственным за свое здоровье должно быть обязанностью каждого белоруса. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции, которая прошла сегодня в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии.

"Одним из ведущих моментов действующей Конституции является сохранение социальных гарантий. Это сохранено и в проекте ее изменений и дополнений. Так, статья 45 посвящена охране здоровья, обеспечению бесплатного лечения, гарантии доступного медицинского обслуживания всем гражданам. В новом проекте, который был недавно опубликован, появилась и строка о том, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. За ее внесение выступали медицинские работники. Как врач со стажем более 30 лет хочу сказать, что медикам больно и неприятно осознавать, что люди не берегут свое здоровье. Мы привыкли, что государство на протяжении всей независимости дает нам возможность бесплатно получать образование и медицинскую помощь, поэтому порой приходится наблюдать социальное иждивенчество, которое сквозит в поведении граждан. Так что данная строка подразумевает под собой социальную ответственность за себя и свое здоровье. Это значит следить за ним исходя из особенностей организма и отвечать за это, стараться правильно питаться, заниматься спортом", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

Председатель Постоянной комиссии также затронула тему несостоятельности утверждений о том, что внесение изменений в Конституцию - это результат событий августа 2020 года. "Глава государства с 2016 года говорил о том, что пора вносить изменения в Конституцию, однако представленные варианты не удовлетворяли интересы народа. Проект, который сейчас вынесен на обсуждение - это результат труда многих людей, он учитывает мнения разных категорий граждан. В его преамбуле лежат положения о сохранении национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традициях, социально справедливого общества. Он сделан с учетом жизни белорусов и их мнений", - отметила она.

Во время диалоговой площадки компетентные эксперты подробно рассказали сотрудникам РНПЦ оториноларингологии о проекте изменений и дополнений в Конституцию, выслушали их мнения и предложения.-0-