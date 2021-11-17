Депутат: человеческая жизнь является самой главной основой демократического общества

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческая жизнь является самой главной основой демократического общества. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказала депутат Гомельского районного Совета депутатов Екатерина Волчек, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Мы не должны забывать о людях, потому что это самое главное. Сегодня сотни женщин и детей столкнулись с серьезной жизненной ситуацией на приграничье. И здесь важно подчеркнуть консолидацию белорусского народа, граждан, общественных объединений, государственного управления в плане сбора вещей, продуктов питания и доставки их на приграничную территорию", - рассказала Екатерина Волчек.

По ее словам, человеческая жизнь - это самая главная основа демократического общества. "И наше дело - защитить людей, которые находятся на нашей территории. Просто жаль, что эта помощь сегодня односторонняя. То есть она исключительно оказывается с белорусской стороны. Очень жаль, что наши польские партнеры почему-то не обращают внимания на действия международно-правовых актов, а должны", - констатировала депутат.-0-