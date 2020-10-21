Депутат: диалог дает возможность быть услышанными людям с самыми разными взглядами

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог дает возможность быть услышанными людям с самыми разными взглядами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Елена Потапова.

"Польза диалога в том, что он дает возможность быть услышанными людям с самыми разными взглядами и представлениями о госустройстве. Позиция "все плохо, и надо все ломать", к сожалению, достаточно часто встречается. Вместе с тем есть отдельные люди, которые на самом деле настроены на серьезную, длительную работу, и это очень приятно", - сказала Елена Потапова.

По ее словам, многие уже устали от акций протеста. "Ко мне как к депутату Палаты представителей обращаются рядовые граждане, в том числе пожилого возраста, которые чувствуют сильную дезориентацию в плане того, что перестали понимать, что происходит в их привычном и понятном мире. Они чувствуют себя неуверенно, незащищенно. Но на самом деле госсистема работает для того, чтобы не утратилась управляемость политическими и экономическими процессами в нашем обществе", - отметила депутат.

Елена Потапова подчеркнула: улица - это заведомо проигрышный вариант. "Это не место, где пишут Конституцию, как правильно сказал Президент. На улице человек обезличен, следовательно, он не несет ответственности за свои слова и поступки. Когда же люди говорят от себя и своего имени, они относятся к этому совсем по-другому, - добавила она. - Кроме того, нам предстоит большая работа и очень много законодательных актов затрагивает, так или иначе, внесение изменений в Конституцию. Еще один важный момент: приходя на диалоговые площадки по внесению изменений в Конституцию, люди часто путают понятие правоприменительной практики, то есть как законы реализуются на местах, и то, когда нужно вводить новеллы в законодательство в соответствии с изменяющейся ситуацией в обществе и стране. Поэтому важно понять, что мы меняем".-0-