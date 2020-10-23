Депутат: диалог - лучший способ решения конфликтов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог - лучший и самый результативный способ решения конфликтов. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало, комментируя заявление председателя Совета Республики Натальи Кочановой, которое было сделано в ответ на заявление лидеров Совета Европы.

"Диалог был, есть и будет лучшим и самым результативным способом решения конфликтов. Именно это ярко прослеживается в заявлении Натальи Кочановой. На фоне конфликтов, нетерпимости во всем мире именно диалог позволяет найти компромиссное решение. Но для этого нужно выслушать друг друга, взвесить все аспекты, изучить разные точки зрения. Беларусь не просто стала такой диалоговой площадкой, но и не единожды доказала, что готова к диалогу со всеми. Однако сейчас идет жесткий, ярко выраженный тенденциозный подход не только к восприятию, но и к подаче информации о происходящем в нашей стране. К этому причастны не только средства массовой информации, но и лидеры Совета Европы", - отметила Ирина Довгало. По словам депутата, наша страна всегда открыта к диалогу для решения всех проблем мирным путем.

В свою очередь член Совета Республики, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович подчеркнул, что сегодня ситуация в отношениях Беларуси со странами Запада, в частности Европейским союзом и другими европейскими структурами, включая Совет Европы, весьма сложная. Поэтому очень важно в первую очередь попытаться сохранить сложившееся взаимодействие на многостороннем и двустороннем уровнях, достигнутый уровень сотрудничества в сфере безопасности, экономики. "Диалог между властями Беларуси и руководством Совета Европы необходимо развивать на всех уровнях, включая и парламентское измерение, и исполнительную власть. Мы настроены на диалог, в ходе которого стороны имеют возможность получить информацию, которая непредвзято и адекватно отражает реальное положение вещей. Полагаю, все стороны, задействованные в этом процессе, понимают важность решения сложных вопросов путем взаимоуважительного обмена мнениями и консенсусных решений", - сказал сенатор.-0-