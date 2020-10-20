Депутат: диалоговые площадки - та открытая платформа, где можно услышать друг друга

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки - та открытая платформа, где можно услышать друг друга. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Светлана Одинцова.
"Диалоговые площадки - та открытая платформа, где не переубеждая можно услышать друг друга. И каждый, подхватывая тот или иной вопрос, может в пределах своей компетенции заострить внимание на его решении. Пусть это не ситуационно, не сегодня, но все это обязательно будет принято во внимание, как это происходит в парламенте при обсуждении изменений в законодательство. И хочется, чтобы все работали в этом направлении, совершенствуя и законодательство, и созидая на будущее", - сказала Светлана Одинцова.
Парламентарий подчеркнула, что акции протеста создают дискомфорт многим гражданам. "Все это очень болезненно переносится. И самый главный вопрос: те, кто выходит на акции протеста, почему не думают о людях, которые находятся дома, едут на работу, учебу, которые хотят отдохнуть? Раньше мы ждали выходных, чтобы посетить какое-то культурное мероприятие, укрепить здоровье. А сегодня эти дни выпадают, и люди вынуждены находиться дома", - добавила она.-0-