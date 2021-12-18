Депутат: до сих пор нет никакой реакции международных структур на интервью Эмиля Чечко

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До сих пор не последовало никакой реакции международных структур и правозащитных организаций на интервью польского военнослужащего Эмиля Чечко белорусским СМИ, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич, сообщает БЕЛТА.

"Нас поражает молчание структур ОБСЕ, его Парламентской ассамблеи. Есть Совет государств Балтийского моря, структуры ООН, которые занимаются правами человека. И здесь их активная роль должна быть. Плюс какие-то международные правозащитные организации должны подключаться и проверять эти факты", - сказал Александр Маркевич.

Парламентарий отметил, что названные польским военнослужащим факты свидетельствуют о человеконенавистнических действиях, прямых фактах убийств граждан - как беженцев, так и представителей правозащитных организаций. "И они нуждаются в тщательной проверке. Это очень серьезный момент, на который необходимо обратить внимание. Наш парламент будет акцентировать на этом внимание, - добавил он. - Но и мы не забываем, что нашей страной возбуждены уголовные дела по фактам применения специальных средств, светошумовых гранат со стороны Польши по беженцам, находящимся на нашей территории. Эти дела расследуются, готовятся документы для направления в международные структуры".-0-