Депутат: доброе дело - это социальный подвиг в борьбе с коронавирусом

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы консолидировались в борьбе с коронавирусом и поддержке нуждающихся. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Жолнерчик.

"В Беларуси дорожат каждым человеком, социальная политика направлена на поддержку различных категорий граждан. Глава государства принял ряд важных указов, решений и распоряжений в условиях пандемии, - сказала Людмила Жолнерчик. - В этой ситуации никто не остается равнодушным, люди консолидировались. Срабатывает наш белорусский принцип: вместе мы непобедимы и справимся с любой трудностью. Доброе дело - это социальный подвиг в борьбе с коронавирусом".

Особая поддержка уделяется работающим на передовой медикам и социальным службам. В том числе сотрудникам домов-интернатов, поскольку их постояльцы входят в уязвимую категорию. На помощь им откликнулись и парламентарии. "Люди работают на износ. Мы должны их поддержать, преградить проникновение вируса. Депутаты Брестской области собрали средства, чтобы помочь Кобринскому психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Каждый в своем округе поддерживает такие учреждения", - отметила парламентарий.

Она добавила, что предприятия и организации, несмотря на то, что тоже оказались в непростой экономической ситуации, стараются помочь социальным учреждениям. Например, ОАО "Остромечево" откликнулось на просьбу Людмилы Жолнерчик о содействии Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. На его благотворительный счет предприятие перечислит Br2 тыс.

"Это будет подарок к Международному дню защиты детей. Сертификат "Остромечево" вместе с депутатами от Барановичского региона Павлом Попко и Игорем Хлобукиным передадим 1 июня. Также закупим для воспитанников сладости и средства гигиены", - сказала парламентарий. Она подчеркнула, что персонал дома-интерната заслуживает особых слов благодарности за заботу о детях с тяжелыми заболеваниями.-0-