Депутат Госдумы о ситуации на границе: это просто декорации нового европейского фашизма

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это просто декорации нового европейского фашизма. Так ситуацию на белорусско-польской границе охарактеризовал в эфире телеканала ОНТ депутат Государственной думы России Виталий Милонов, сообщает БЕЛТА.

"Это просто в принципе, с некоторыми корректировками, декорации нового европейского фашизма. Мы видели детей, которых заливали слезоточивым газом. Я до конца не верил. Но то, что мы видим здесь и сейчас, - это конвульсия. К сожалению, поляки не доноры Евросоюза, они же никому денег не дают, они их сами получают. Они боятся, что придут эти курды и будут "есть их хлеб". На самом деле они спокойно могли бы, будь они хоть немного человеколюбивыми, взять этих людей и довезти до Германии спокойно. Эти курды не хотят в Польше оставаться", - сказал Виталий Милонов.

По его словам, это поступок, за который многим европейцам стыдно. "Я уже послал видео с тем, как заливали газом маленьких детей, своим знакомым и коллегам в Европарламент. Знаете, они сказать ничего не могут и не могут такого понять", - отметил депутат.-0-