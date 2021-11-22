Депутат Госдумы: Польша - реципиент ЕС и в каждом беженце видит конкурента

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша - реципиент ЕС и в каждом беженце видит конкурента, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" депутат Государственной думы России Виталий Милонов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

Депутат Госдумы напомнил: этих людей в свое время Европа сама и позвала. "Но теперь не пускает, потому что они, может быть, прибыли не из той страны. Не нравятся они им по какой-то причине. В результате Европа создала проблему для Беларуси, потому что белорусское правительство занимается охраной этих людей, кормит, поит, дало им кров", - сказал Виталий Милонов.

Но самое циничное в том, что теперь Европа обвиняет в этой ситуации Беларусь и Россию. "Хочется спросить: а мы то здесь причем? - задался вопросом депутат. - Польское правительство - попрошайки ЕС. Они, мягко говоря, не доноры ЕС, а реципиенты. Они получают деньги из Евросоюза и видят в каждом мигранте конкурента. И естественно, поскольку сами являются такими внутренними европейскими мигрантами, не любят других мигрантов".-0-