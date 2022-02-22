Депутат: информационная система позволит улучшить работу с обращениями граждан

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О предстоящих изменениях в законе об обращениях граждан и юридических лиц и новой системе работы с гражданами во время семинара по вопросам функционирования Единой (интегрированной) автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, прошедшего на базе Центра информационно-коммуникационных технологий, рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко.

"Единая республиканская информационная система позволит фиксировать, обрабатывать обращения граждан, а также, учитывая высокий уровень развития информатизации в стране, действительно себя зарекомендует как оптимальный способ обратившегося по решению каких-либо вопросов, - отметила Наталья Тарасенко. - В разработке участвовали депутаты: создавались рабочие группы, где обсуждались определенные вопросы. Также мы консультировали разработчиков, как действует система работы с обращениями".

Депутат подчеркнула, что система позволит отслеживать ответы, чтобы сроки не нарушались и не затягивались. "В данной базе будут все ответы государственных органов, вся переписка, что позволит каждому обратившемуся фактически отследить, куда он обращался и какие ответы получал", - добавила Наталья Тарасенко.

"Хочу отметить, что в Палате представителей идет активная работа по подготовке ко второму чтению закона об обращениях граждан и юридических лиц, - сказала депутат. - Изменения, которые вносятся в закон, очень актуальны и своевременны и будут содействовать тому, что система работы с обращениями граждан станет более удобной".-0-