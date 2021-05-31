Депутат: изменения трудового законодательства направлены на создание сбалансированной системы трудовых отношений

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное в совершенствовании трудового законодательства - создание устойчивой и сбалансированной системы трудовых отношений. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович, комментируя подписанный Президентом закон "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений".

"Документ направлен на обеспечение стабильной и эффективной работы предприятий, сохранение устойчивой и сбалансированной системы трудовых отношений, в которой учитываются интересы нанимателей, работников и государства. Предпосылкой совершенствования законодательства в области трудового права явились немотивированные отказы отдельных работников от работы, незаконные массовые мероприятия, в том числе создающие препятствия другим работникам в выполнении ими трудовых обязанностей, - отметила Людмила Кананович. - При подготовке этого законопроекта учитывались интересы как нанимателей, так и работников, и государства в целом. Прорабатывались предложения не только от заинтересованных государственных органов, но и от конкретных предприятий и наших избирателей. Главное в совершенствовании трудового законодательства - создание устойчивой и сбалансированной системы трудовых отношений".

По словам парламентария, новые нормы Трудового кодекса предоставят нанимателям дополнительные полномочия по дисциплинарному воздействию на работников, не выполняющих надлежащим образом свои трудовые обязанности.

"Так, в Трудовом кодексе закреплены новые основания для увольнения по инициативе нанимателя: принуждение других работников к участию в забастовке, создание им препятствий для выполнения трудовых обязанностей, а также призыв к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин, участие в незаконной забастовке, а также иные формы отказа от выполнения своих трудовых обязанностей без уважительных причин. Также установлена дисциплинарная ответственность работника за противоправные действия с персональными данными. Расширены полномочия нанимателя для отстранения работника от работы. В частности, наниматели смогут отстранять работника от работы в случаях, когда он призывает к прекращению работы других работников без уважительных причин", - объяснила председатель комиссии.

Кроме того, установлен запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Соответствующая норма внесена в Закон Республики Беларусь "О промышленной безопасности".

"Данные меры направлены в первую очередь на обеспечение нормального функционирования субъектов хозяйствования и иных организаций, национальной безопасности и защиту общественного порядка в стране. Уверена, представленные изменения законодательных актов позволят сделать очередной шаг в направлении совершенствования законодательства о труде, обеспечения баланса прав и обязанностей работников и нанимателей", - резюмировала Людмила Кананович.-0-