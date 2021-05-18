Депутат: изменения в закон о госзащите - требование времени

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны" - требование времени. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская.

"Нужно отметить, что закон о государственной защите действует с декабря 1999 года. Кардинально он сейчас не меняется. Мы помним, как в 2020 году - начале 2021-го поступали угрозы не только в адрес должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, но и в адрес учителей, артистов, журналистов, депутатов - людей, которые занимали активную гражданскую позицию. Поэтому это требование времени, - сказала Жанна Чернявская. - Необходимо было принимать более четкие решения, чтобы защитить людей".

В обновленном законе расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите. В него включены военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники Службы безопасности Президента и Оперативно-аналитического центра при Президенте, иные лица в связи с посягательством на их безопасность, близкие вышеперечисленных лиц.

"Сегодня у некоторых вызывает особое волнение положение закона об изменении внешности. Но надо сказать, что еще с 1999 года в статьях этого закона была предусмотрена личная охрана, обеспечение конфиденциальности сведений, временное помещение в безопасное место и переселение, перевод на другую работу. Единственное, что добавляется: в предыдущем законе изменение внешности распространялось только на защищаемое лицо, сегодня - и на родственников защищаемого лица", - отметила парламентарий. Жанна Чернявская добавила: все это международная практика, которая активно используется во многих странах.-0-