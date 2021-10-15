Депутат: каждый должен нести ответственность не только за свое здоровье, но и окружающих

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый должен нести ответственность не только за свое здоровье, но и окружающих людей. Такое мнение журналистам высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы поддерживаем введение обязательного масочного режима и считаем, что каждый белорус должен быть ответственен не только за состояние своего здоровья, но и здоровья всех окружающих людей, с которыми он контактирует. Поэтому каждый должен помнить: надев маску, он постарается обезопасить не только себя, но и окружающих, близких от такого опасного заболевания, которым является коронавирусная инфекция. Соблюдение масочного режима и дистанционных мер, применение антисептиков остается актуальным", - сказала Валентина Курсевич.

Сегодня заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Участие во встрече приняла и парламентарий.

"Эта встреча значима для парламентариев Беларуси. Затронуты вопросы методов лечения, диагностики и профилактики коронавирусной инфекции. Все мы понимаем, что пандемия сейчас занимает первое место в плане обсуждений, и очень важно выработать те меры и мероприятия, которые будут способствовать уменьшению распространения этого опасного недуга, - отметила депутат. - Модель реагирования, которая выработана белорусским правительством, принесла свои положительные плоды".-0-