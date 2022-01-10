Депутат: книга была и остается стратегическим оружием влияния на умы людей

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга была и остается стратегическим оружием влияния на умы людей. Об этом заявил во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич.

В 2021 году в издательском центре Национального института образования увидело свет пособие "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности". Пособие адресовано педагогам учреждений общего среднего образования, профессионально-технического, среднего специального образования. Одна из его важных задач - повышение информационной грамотности и культуры населения, в первую очередь подрастающего поколения, которое зачастую остается наедине со всевозможными деструктивными медиаресурсами, не подозревая об опасностях, подстерегающих в виртуальном пространстве. Прежде всего в так называемом теневом интернете.

"Книга была оружием во все времена. А сегодня это стратегическое оружие, которое может помочь нам сохранить нашу страну и дать возможность спокойно развиваться, сохранить здоровье граждан. Поскольку большая проблема в информационной плоскости связана с распространением наркотиков, порнографии. Поэтому, конечно, мы должны обучить наших граждан и в первую очередь конечно же молодежь методам, как этому противостоять", - сказал Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич

Немалая роль в этой работе возложена на педагогов. "Пример 2020 года нам показал, что и сам учитель может стать предметом буллинга, травли, и его самого нужно подготовить к такой информационной работе. Только взрослый подготовленный человек способен сегодня влиять на эти процессы и научить молодого человека, школьника отличать хорошее от плохого, правильно реагировать на негатив, буллинг, травлю. В пособии все это есть. Думаю, если мы обучим наших основных проводников вопросам информационной безопасности, то большое дело сделаем. Но здесь должен быть комплекс мер. И это не только учебные заведения, к этой работе должны активно подключиться и средства массовой информации, которые должны работать в противовес этим негативным явлениям. Наши спецслужбы тоже должны соответствующими технологиями владеть и знать, как таким же технологиям противостоять. Против каждого оружия должно быть контроружие", - подчеркнул депутат.

Сергей Клишевич уверен, что это пособие не должно пылиться на полках. "Нужно, чтобы как можно больше людей овладели этой технологией. Нужно наладить систему обучения наших преподавателей, чтобы до каждого учителя мы дошли с этим пособием. Тогда это будет иметь весомый результат", - дополнил он.-0-

Фото Максима Гучека