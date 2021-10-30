Депутат: конфликт мнений в парламенте Беларуси достаточно серьезен

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт мнений в парламенте Беларуси достаточно серьезен, но в результате удается находить компромисс. Об этом Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных рассказал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конфликт мнений в парламенте достаточно серьезен", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, есть много людей, которые высказывают разные точки зрения. "Мы не совпадаем во многом. Но это не видно широкой общественности", - отметил он.

Парламентарий пояснил, что когда закон доходит до второго чтения в Овальном зале, то на этот момент уже достигнут консенсус. "А консенсус - это всегда компромисс", - обратил внимание Андрей Савиных.

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