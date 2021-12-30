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30 декабря 2021, 12:37

Депутат: Конституция - правовой щит государства

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция - правовой щит государства, заявил в эфире СТВ депутат Палаты представителей Виталий Уткин, сообщает БЕЛТА.

"Необходимо нам, белорусам, принимать свой документ, свою Конституцию, которая будет гарантировать нам защиту прав, в том числе и от внешнего врага, который попытается вторгаться на нашу территорию. Чтобы мы юридически имели серьезный фундамент, защищали свою Родину, как наши деды и прадеды. До последней капли крови. Это наша страна, наша Конституция и наш референдум. И каждый белорус должен прийти и отдать свой голос, защищая свою страну, видя, насколько сегодня ослабли институты международного права, которые по своей сути на международной арене должны были нас защищать", - сказал Виталий Уткин.

Депутат отметил, что Конституция - наш правовой щит. По его словам, внесение белорусами изменений и дополнений в Основной закон страны "даст такой определенный старт и для всех других государств, которые задумываются о своем национальном законодательстве и своем народе".-0-

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