Депутат Ленчевская: с вилами на танки не пойдешь, нужно вкладываться в оборону

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Ленчевская уверена в необходимости вкладываться в оборону страны. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Мы понимаем задачи, которые поставил Президент и понимаем, что время непростое. Сегодня эскалация конфликта достаточно серьезная. И правильно, сегодня с вилами на танки не пойдешь, нужно и вкладываться в оборону очень серьезно", - заявила парламентарий.

Марина Ленчевская считает, что заданный во время Послания главы государства белорусскому народу и Национальному собранию вопрос на предмет готовности вкладываться в оборону и безопасность страны можно понимать не только с материальной точки зрения, но и как тезис о консолидации, единстве общества.

"Что касается материального, скупой платит дважды. Сегодня запрос на это есть. И я считаю, что вкладываться надо серьезно", - добавила Марина Ленчевская.

Говоря в целом о деятельности парламента, она выразила уверенность, что он продолжит работать интенсивно, уверенно и четко: "Сегодня действительно темпы сбавлять просто нельзя. Надо еще более широкими шагами идти. Сейчас в преддверии референдума мы видим, что очень большой запрос в обществе на разъяснение Конституции. Мы сегодня идем в коллективы, как шли вчера. Разъясняем. Уже проект окончательный. Но мы готовы слушать предложения по развитию тех норм, которые заложены в (проекте обновленной. - Прим. БЕЛТА) Конституции. И все конструктивные предложения будут потом учтены нами в отраслевом законодательстве. Я уверена, что Конституция будет принята (на референдуме в конце февраля. - Прим. БЕЛТА), и буквально с первых чисел марта начнется интенсивнейшая работа по изменению и дополнению действующего законодательства в связи с новеллами".

Как сообщалось БЕЛТА, по ходу Послания глава государства адресовал белорусскому народу три вопроса: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?", "Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" и "Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя?".

Глава государства также высказался на тему возможности войны - такой вопрос бытует в обществе не с подачи власти. По словам Александра Лукашенко, война возможна только в двух случаях. Один из них - если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Вторым поводом для войны и участия в ней Беларуси Александр Лукашенко назвал возможное нападение на союзника - Россию. Тогда Беларусь подключится к защите России в рамках союзных договоренностей.

"Хочу ответить коллективному Западу, будут ли войска на территории Беларуси. Для них этот вопрос очень важный. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - заявил Президент.

"Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад в целях ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства. Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и наращивать свои оборонительные возможности? Ответ очевиден. Хочешь мира - увы, готовься к войне…" - сказал Александр Лукашенко.

В то же время глава государства обратил внимание, что белорусы не хотят войны: "Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия".-0-