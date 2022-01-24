Депутат: лучше дискутировать по проблемам, разделяющим государства, чем решать их с помощью силы

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучше дискутировать по проблемам, разделяющим государства, чем решать их с помощью силы. Об этом БЕЛТА заявила член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало.

"Утверждать или делать вид, что прошлого не существует - значит забыть его ужасный урок, представить себя жертвами обстоятельств, а не движущей силой собственного разрушения. А уж нам тем более забывать свою историю нельзя. Слишком дорогой ценой нам досталось мирное небо над головой, - сказала Ирина Довгало. - Но, анализируя происходящие события, особенно позицию некоторых стран, можно прийти к выводу, что практически ничего не поменялось со времен холодной войны. Поэтому лучше проводить дискуссии и спорить по проблемам, разделяющим государства, с целью поиска взаимоприемлемых решений, чем решать их с помощью силы".

Депутат подчеркнула, именно поэтому в предлагаемых изменениях Конституции красной нитью проходят вопросы национальной безопасности, сохранения исторической памяти и правды о войне, защиты суверенитета и каждого из нас.

"Сегодня страны НАТО проводят опасную политику балансирования на грани войны. Решение любых конфликтов исключительно дипломатическими методами предусматривает в первую очередь терпение. Потому что за судьбоносными решениями стоит изматывающий рутинный труд. Переговоры, конечно, можно вести после войны, если будет кому. Но почему нельзя вести их до и вместо войны?" - добавила Ирина Довгало.-0-