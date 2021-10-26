Депутат: молодежный парламентаризм является инструментом участия в общественно-политической жизни

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Постоянная комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей проводит расширенное заседание на тему "Роль молодых парламентариев в развитии Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы вовлечения молодых парламентариев в процесс строительства Союзного государства, приобщения молодежи к парламентской деятельности на межгосударственном уровне, формирования правовой и политической культуры, социальной и гражданской активности молодежи двух государств.

"Молодежный парламент Союзного государства был организован в 2018 году. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день молодежь является движущей силой любого государства. И молодежный парламентаризм - это инструмент осуществления участия молодых людей в общественно-политической жизни страны. Очень приятно, что наша молодежь активно участвует в этой работе. Вначале мы говорили о популяризации Союзного государства. Потому что еще буквально пару лет назад о Союзном государстве знали разве что приграничные территории, и именно нашей целью было рассказать молодежи о том, что Союзное государство существует и работает", - отметила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак.

По ее словам, Молодежным парламентом реализуется ряд значимых проектов. В первую очередь это проект "Цифровая звезда" по оцифровке памятников. "На сегодняшний день более 1,5 тыс. памятников на территории Беларуси и России ими оцифрованы, установлены QR-коды. Эта работа продолжается. Кроме того, наша молодежь занимается проектами по помощи детям в социальных домах и пожилым людям, реализует различные волонтерские инициативы. Экологическая комиссия работает по составлению экологической карты водных территорий наших стран. Это тоже очень большая работа. Я думаю, что у них все получится", - добавила парламентарий.

Для участия в заседании приглашены представители Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, а также специалисты Министерства образования Беларуси.-0-