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05 ноября 2021, 19:31

Депутат: мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о каждом

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о каждом гражданине. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Игорь Хлобукин, комментируя выделение Министерству здравоохранения Br140 млн из резервного фонда Президента.

"Выделение допсредств из резервного фонда главы государства крайне важно в плане обеспечения качественной медицинской помощи, а также бесперебойной поставки лекарственных средств в учреждения здравоохранения, включая вакцины. Мы должны понимать, насколько Беларусь как социальное государство заботится о нас, это стало брендом не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Выделенные средства из резервного фонда Президента тому явное подтверждение", - отметил депутат.

По его словам, сегодня гражданский и патриотический долг каждого - пройти вакцинацию не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. "В мире миллионы людей уже привились от коронавируса и избежали осложнений инфекции, поэтому крайне важно, чтобы каждый белорус поверил в необходимость прививки, несмотря на то, что вокруг этой темы ходит много сплетен и фейков, - сказал парламентарий. - Тем более государство предлагает сделать прививку совершенно бесплатно и в удобное время. Это позволит снизить риск распространения коронавируса, избежать новых тяжелых исходов и антиковидных ограничений. А если мы, прислушавшись к коллективному мнению медицинских работников, еще привьемся и от гриппа, то тогда уж точно надежно защитим свой иммунитет и организм от влияния сезонных простуд и заболеваний".

Игорь Хлобукин убежден, что это наш шанс спасти друг друга, минимизировать последствия и в будущем остановить развитие пандемии. "Только вдумайтесь: если бы с пандемией мы справились, уже сегодня эти Br140 млн, а также миллиарды рублей, затраченных ранее из всех бюджетов и источников финансирования, пошли бы на развитие экономики, строительство социальных объектов, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство, ремонт дорог и другие задачи. В этой ситуации все зависит от нас, - подчеркнул парламентарий. - Вклад каждого в вакцинацию и соблюдение первоочередных мер профилактики очень важен. Когда мы это окончательно осознаем, вместе преодолеем коронавирусные трудности. Давайте вместе на примере вакцинации покажем всем не на словах, а на деле, что такое настоящее народное единство".-0-

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