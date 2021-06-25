Депутат: на Беларусь ведется массированная гибридная атака, по сути это настоящая война

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время ведется массированная гибридная атака на Беларусь, по сути это настоящая война. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, секретарь ЦК КПБ по идеологии Сергей Сыранков.

"Отрадно, что уже есть первые отзывы солидарности с белорусским народом и Коммунистической партией Беларуси в связи с недавним заявлением партии по вопросу введения секторальных санкций Евросоюзом в отношении Беларуси. В поддержку нашей страны выступили коммунисты Бразилии. Уверен, что данное заявление создаст мощный информационный международный резонанс и откроет глаза представителям мирового сообщества на процессы, происходящие вокруг нашей страны", - отметил депутат.

"Проигранная информационная война против Беларуси, новый пакет санкций в ночь на 22 июня - какие еще исторические параллели необходимо проводить для того, чтобы отдельные товарищи (которые нам совсем не товарищи) поняли, что в настоящее время ведется массированная гибридная атака на Беларусь. По сути это настоящая война, участниками которой мы все и являемся, - подчеркнул Сергей Сыранков. - И от того, насколько каждый из нас, белорусов, будет умело держать оборону на вверенном нам участке фронта - будь это заводские цеха, колосящиеся нивы на полях, школьные аудитории, спортивные арены в канун Олимпиады или медиапространство - зависит итог этой битвы. И отступать нам некуда, за нами - Беларусь, это и есть наше Куликово поле". -0-