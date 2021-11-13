Депутат: на границе могут быть увечья и гибель беженцев от действий польских силовиков и холода

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могут быть увечья и гибель людей как от действий польских силовиков, так и от сложных погодных условий. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Там собрались тысячи людей. Холод, голод, неустроенность и незнание, что будет дальше, - вот что сегодня их волнует. Гуманитарная катастрофа, иначе происходящее и не назовешь. При этом вызывает оторопь, что спикер польского парламента сразу заявила о необходимости срочно созвать заседание парламента для принятия действенных мер против "военной гибридной агрессии"… в виде женщин и детей, - отметил депутат. - Польские власти всерьез делают вид, будто их военные не принимали участия во вторжении в Ирак весной 2003 года и последовавшей за ним войне в Ираке, а с марта 2002-го до июля 2021 года не принимали участия в войне в Афганистане. Как будто это не польские силовики в нарушение всех международных и цивилизационных правил избивали и избивают, травят газом и собаками, выдавливают людей, пытающихся попасть в ЕС, чтобы получить статус беженца. Будто не они на днях разместили воинские контингенты вблизи наших границ, включая танки "Леопард", вертолеты и беспилотную авиацию".

По словам Александра Маркевича, правящая элита Польши уверена, что словила свой звездный час. "Находящаяся у власти партия "Право и справедливость" никогда не испытывала недостатка в консерватизме. Агрессивная риторика в отношении восточных соседей, враждебность и неприятие подходов ЕС к решению проблем с мигрантами в 2015-м являются краеугольным камнем их политических решений", - сказал парламентарий.

По его словам, возможны провокации в приграничье вплоть до применения оружия и чрезмерное насилие в отношении беззащитных людей. "Могут быть увечья и гибель людей как от действий польских силовиков, так и от сложных погодных условий. Также будут усиливаться безосновательные обвинения Беларуси и России. Уже слышны призывы к введению новых санкций, ограничений, в том числе о полном прекращении движения между странами, - считает Александр Маркевич. - Не думаю, что возможен вооруженный конфликт, в нем никто не заинтересован. Военная эскалация имеет скорее глубинной целью показать одно: поляки не намерены соблюдать международные договоренности".

Парламентарий убежден: что всем заинтересованным сторонам необходимо садиться и договариваться, как урегулировать ситуацию мирным путем. "Варианты есть. Один из них предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, взяв опыт решения миграционного кризиса 2015 года по "турецкому маршруту". Но здесь важна роль Германии, поскольку большинство мигрантов стремится туда, там есть их диаспоры, - подчеркнул Александр Маркевич. - Я никак не могу объяснить молчаливую позицию тех, кто обычно кричит о защите прав человека. На границе люди почти на грани жизни и смерти. Скромного заявления Международной организации по миграции еще в сентябре 2021 года, в котором они чрезвычайно встревожены положением скопившихся на границе Беларуси с Евросоюзом мигрантов, с призывом позаботиться об их благополучии и необходимости решать проблему путем диалога на основе принципа верховенства права явно недостаточно".-0-