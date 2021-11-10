Депутат: надеемся на разрешение ситуации на белорусско-польской границе дипломатическим путем

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская выразила журналистам надежду, что ситуация на белорусско-польской границе будет разрешена дипломатическим путем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация на границе сложилась непростая. Мы, как женщины, у которых есть сердце и душа, понимаем, что нужно находить из нее выход. Очень хотелось бы, чтобы эта ситуация была разрешена дипломатическим путем. Мы готовы садиться за стол переговоров. Но, увы, наши коллеги из зарубежных стран не хотят идти с нами на этот диалог", - сказала Марина Ленчевская.

Депутат приняла участие в круглом столе по вопросам миграционной ситуации на белорусско-польской границе, который прошел под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой.

"Мы, женщины, которые несут в своих руках добро и мир, решили собраться, обсудить эту ситуацию и определить по-женски варианты ее разрешения. Сегодня очень важно подключать международные гуманитарные, правовые аспекты, - отметила парламентарий. - Очень важно нам консолидироваться и оказать элементарную помощь этим беженцам продуктами, теплой одеждой, водой. Мы, женщины, не равнодушны к этой ситуации и надеемся, что все-таки нас услышат европейские партнеры. Я говорю умышленно партнеры. И мы попытаемся все-таки решить эту ситуацию на белорусско-польской границе".-0-