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14 декабря 2021, 09:55

Депутат: наша главная задача - сохранить память и историческую правду о трагических событиях ВОВ

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша главная задача - сохранить память и историческую правду о трагических событиях Великой Отечественной войны, заявила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни одна война не делала угрозу уничтожения белорусского народа настолько реалистичной. Миллионы наших соотечественников погибли на фронтах Великой Отечественной войны, были сожжены, расстреляны в ходе карательных операций, замучены в концентрационных лагерях. Миллионы известных и безымянных. Наша самая главная задача - сохранить память и историческую правду о тех трагических событиях", - сказала Людмила Здорикова.

Депутат подчеркнула: уничтожение белорусского народа сопровождалось уничтожением его исторического, духовного и материального наследия. "Поэтому сегодня попытки тех, кто пытается стереть из памяти события трагических дней, переписать итоги Великой Отечественной войны, поставить другие акценты в этих событиях, не только безнравственны, но и преступны с нашей точки зрения, - отметила она. - Наша святая обязанность, наш святой долг - сохранить и защитить память поколений, которые подарили нам мир, возможность нам и нашим детям быть хозяевами на нашей земле и уверенно смотреть в завтрашний день".

Сегодня депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О геноциде белорусского народа".

"Законопроект о геноциде белорусского народа внесен в Палату представителей депутатом Лилией Ананич и включает 5 статей. Им признается факт геноцида белорусского народа, вводится уголовная ответственность за отрицание факта геноцида белорусского народа. Генеральная прокуратура в соответствии с положениями законопроекта продолжит работу по установлению новых фактов, подтверждающих геноцид белорусского народа. Также предусматривается ряд мероприятий, направленных на дальнейшее увековечение памяти о жертвах белорусского народа и принятии необходимых мероприятий по признанию геноцида белорусского народа на международном уровне", - добавила Людмила Здорикова.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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