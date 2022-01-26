Депутат: национальное единство и народовластие - главные атрибуты госполитики Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное единство и народовластие - главные атрибуты государственной политики Беларуси, заявила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Супранович.

"Предложения по изменению действующей Конституции широко обсуждались населением. Проведен ряд встреч в трудовых коллективах, с активом района, общественными организациями, населением, которые прошли в атмосфере обсуждения статей, волнующих граждан, небезразличия к своей стране, обществу. Граждане положительно относятся к предлагаемым изменениям в Основной закон страны. Это в первую очередь сохранение социальных гарантий: образование, здравоохранение, поддержка людей с ограниченными возможностями, молодежи и пенсионеров. Граждане понимают, что сейчас мы все делаем важное и нужное дело не только для себя, но и для наших потомков", - сказала Ирина Супранович.

Депутат подчеркнула: народное единство и народовластие - главные атрибуты сегодняшней государственной политики с успешным последовательным и плановым развитием народного хозяйства. "Такая Конституция, с такой государственной идеологией, будет динамично развиваться, укреплять свой суверенитет и мирно сосуществовать с другими народами. Граждане ценят свою спокойную, стабильную и безопасную страну. Никого не оставило равнодушным закрепление в Конституции положений, направленных на сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и массовом героизме народа, воспитание патриотизма. Ростки национализма проявляются в отношении к беженцам на белорусско-польской границе, разделение людей по национальному признаку, по цвету кожи может привести к возрождению фашизма, чего нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Эта тема обсуждалась особенно остро на встречах с молодежью", - отметила она.

Ирина Супранович добавила, что население страны не может оставаться в стороне от такого важного политического события, как референдум. "Они понимают необходимость и важность этой политической кампании. Можно не сомневаться, что после принятия на референдуме Основного закона он станет одним из этапов развития нашего общества на благо страны, роста благополучия человека", - констатировала парламентарий.-0-