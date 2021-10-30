Депутат назвал большую политическую проблему для Беларуси, чем деятельность беглой оппозиции

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" высказал свое мнение на счет того, что является большей политической проблемой для Беларуси, чем деятельность так называемой беглой оппозиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных в частности высказался об известном персонаже, говорить о которой как об отдельной личности вообще не имеет смысла. "Это даже не наконечник. Я бы даже сказал как бы обо всей этой группе людей, которая в настоящее время обретается за рубежом, как о какой-то "коллективной Тихановской". То есть это не оппозиция, и это никогда не было оппозицией. Это компрадоры, которые были наняты иностранными государствами для осуществления какой-то пропагандисткой кампании против Республики Беларусь", - сказал депутат.

По его словам, он перестал даже обращать внимание на их деятельность еще около трех месяцев назад. "Потому что в принципе они не являются частью политического ландшафта Беларуси по определению. Они не имеют никакого значения", - подчеркнул Андрей Савиных.

Парламентарий отметил, что в литературе у Ильфа и Петрова есть прекрасный образ - персонаж романа "Золотой теленок" Васисуалий Лоханкин. "Этот образ очень прекрасно передает суть всех этих людей, которые там собрались за границей", - считает он.

Вместе с тем, признался Андрей Савиных, он с удивлением обнаружил, что молодые люди не читали "Золотого теленка".

На этот счет ведущий программы Игорь Тур заметил, что молодежь много чего не читала. "Я считаю это большей политической проблемой для Беларуси, чем вся деятельность этой оппозиции", - подчеркнул парламентарий.-0-